Bufera Donnarumma, Mancini lo ha chiamato: alla Nazionale serve sereno. Il ct telefona all’ex Milan

Sono giorni difficili per Gianluigi Donnarumma, dopo l’errore in Champions League che ha dato il via alla rimonta del Real Madrid e all’eliminazione del PSG. In Francia, il portiere italiano è finito nell’occhio del ciclone tanto di richiamare anche l’intervento del c.t. Roberto Mancini.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il commissario tecnico della Nazionale ha telefonato all’ex Milan per fargli sentire la sua vicinanza e cercare di tranquillizzarlo. In vista dei playoff Mondiali, l’Italia ha bisogno di un portiere sereno e al top della condizioni.