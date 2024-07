Donnarumma, la big di Premier League INTERESSATA all’ex Milan, così l’acquisto è POSSIBILE

A sorpresa ‘Gigio’ Donnarumma potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain. La big di Premier pensa all’ex Milan

L’ex Milan Donnarumma potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain e la Ligue 1 in questo calciomercato estivo. Stando infatti alle ultime indiscrezioni il portiere dei parigini e della Nazionale italiana è finito nel mirino di un’altra big europea.

Per Ben Jacobs di ‘Givemesports’, il classe ’99 è stato sondato dal Manchester City come possibile sostituto immediato di Ederson. Il brasiliano potrebbe finire in Arabia, non all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo che ha appena preso il connazionale Bento seguito a lungo dall’Inter, bensì all’Al-Ittihad di Karim Benzema.