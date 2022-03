Donnarumma distrutto dall’Equipe, 2 in pagella: «Riapre lui la partita». Il quotidiano francese non perdona il portiere

L’Equipe punta il dito contro Donnarumma all’indomani dell’eliminazione dalla Champions del PSG contro il Real Madrid.

2 in pagella per il portiere con giudizio allegato: «Con il suo brutto disimpegno, ha commesso un errore che ha riaperto la partita. Era stato comunque vigile fin dal primo minuto chiudendo su una palla in profondità. Non può fare nulla sugli altri due gol ma la frittata è stata fatta».