Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic sono partiti oggi per la volta di Montecarlo dove incontreranno Mino Raiola per discutere il futuro

Donnarumma e Ibrahimovic: stesso procuratore, stesso viaggio, stesso elicottero. Entrambi i calciatori sono partiti, come spiega l’esperto di Calciomercato Daniele Longo, per la volta di Montecarlo dove risiede il loro procuratore Mino Raiola per discutere del rispettivo futuro al Milan.

Il recente rinnovo di Stefano Pioli e gli eccellenti risultati ottenuti dal Milan hanno spinto anche i due calciatori a riconsiderare il proprio futuro: al Milan stanno bene, ma il futuro è ancora nebuloso: Ibrahimovic vedrà scadere il proprio contratto il prossimo 31 agosto mentre Donnarumma si libererà a zero il 30 giugno 2021, due pedine a cui il Milan non può e non vuole rinunciare. I dialoghi con Raiola permetteranno a Donnarumma e Ibra di avere un quadro più chiaro sui club interessati e, al contempo, di formulare la propria proposta a Gazidis e soci per intavolare le rispettive trattative per i rinnovi che cominceranno, presumibilmente, a stagione finita.