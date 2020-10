Donnarumma e Calhanoglu, due rinnovi obbligatori per il Milan

Per il Milan i rinnovi contrattuali sono di assoluta priorità. Donnarumma e Calhanoglu stanno trascinando i rossoneri

Per il Milan i rinnovi contrattuali sono di assoluta priorità. Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, in modi diversi, stanno trascinando i rossoneri da mesi. Perderli a parametro zero l’anno prossimo sarebbe un grave errore che potrebbe costare caro (e non solo economicamente) alla società. Il turco sembra intenzionato a rinnovare, ormai si sente al centro del progetto e percepisce la fiducia di Stefano Pioli.

Un po’ più complicato per Donnarumma, con Mino Raiola che spinge per un aumento dello stipendio e minaccia il trasferimento. La dirigenza milanista ha tempo per chiudere un accordo fino a gennaio, quando i due giocatori saranno liberi di avere contatti con altre società.