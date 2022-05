Italia out dal Mondiale, Donnarumma: «Giorni difficili»

Gianluigi Donnarumma, ha rilasciato una lunga intervista all’Afp. Ecco le parole del portiere della Nazionale e del Psg

ITALIA OUT DAL MONDIALE – «È stata dura, durissima da digerire. Sono stati giorni difficili, ma come ho detto, non si torna indietro. Quello che abbiamo fatto agli Europei rimarrà nella storia, abbiamo ottenuto un risultato incredibile. Ma l’Italia deve andare al Mondiale, sempre, e purtroppo non ci siamo riusciti»