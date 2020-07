Donnarumma, dall’esordio alle 200 presenze: il Sassuolo nel destino

Gigio Donnarumma timbrerà la presenza numero 200 con la maglia del Milan questa sera contro il Sassuolo, stessa squadra contro cui esordì

Che Gigio Donnarumma fosse un predestinato lo abbiamo sempre saputo, o quantomeno è noto a tutti da parecchio tempo. Il giovane portiere rossonero questa sera, nel match di campionato contro il Sassuolo, timbrerà la presenza numero 200 con la maglia del Milan.

Un traguardo incredibile considerando la giovane età dell’estremo difensore. Curioso notare come tale meta venga raggiunta proprio contro il Sassuolo. I neroverdi infatti sono stati lo stesso club contro cui Gigio fece il suo esordio assoluto in Serie A: a 16 anni e 8 mesi Mihajlovic decise di lanciarlo e da lì in poi la porta rossonera non ha più cambiato proprietario.