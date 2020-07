Tuttosport: «Milan, 200 volte Gianluigi Donnarumma»

Tuttosport: martedì 21 luglio, Gianluigi Donnarumma entra a far parte ancora di più della storia rossonera, oggi tocca quota 200 presenze

«200 volte Donnarumma» – così titola l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina. Il baby portiere rossonero ha esordito con la maglia del Milan nella stagione 2015/2016, grazie a Sinisa Mihajlovic, quando aveva 16 anni e 8 mesi.

La crescita è stata esponenziale in poco tempo, diventando un perno inamovibile per ogni allenatore, da Montella a Gattuso, da Giampaolo a Pioli. Ora il club di Via Aldo Rossi vorrebbe trattenerlo per il progetto Elliott. In questi giorni sarebbe iniziata la trattativa con Mino Raiola per discutere sul rinnovo.