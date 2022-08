Domani i sorteggi di Champions League alle ore 18: i dettagli

Ecco i dettagli sui sorteggi dei gironi di Champions League 2022/23 e dove vederli

Questa sera si giocheranno le ultime tre sfide di ritorno dell’ultimo turno preliminare della Champions League 2022/2023 e domani si svolgeranno i sorteggi.

I sorteggi per i gironi si svolgeranno domani, giovedì 25 agosto, a Istanbul alle ore 18.00 e saranno visibili in diretta su Sky Sport 24 e sul Canale 20. In streaming su Amazon Prime Video, Sky Go, NowTv, sul sito ufficiale della Uefa e su Mediaset Infinity.