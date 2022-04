Djuricic: «Scudetto? Vorrei che si decidesse all’ultimo turno»

Le dichiarazioni di Filip Djuricic ad un portale serbo sull’infortunio e il suo percorso a Sassuolo e il suo futuro

Filip Djuricic ha parlato al portale serbo Sport Klub in una lunga intervista: di seguito le sue dichiarazioni.

«Il Sassuolo è stata davvero una grande storia e un grande trampolino di lancio. Non escludo di rimanere qui, ma le possibilità sono poche. Il Sassuolo si è costruito la reputazione di squadra che afferma e vende giocatori a club più grandi e il mio eventuale trasferimento in un club più forte sarebbe una grande cosa per la società».

LOTTA SCUDETTO E VLAHOVIC – «Penso che la questione sarà risolta dall’Inter o dal Milan. Mi sembra che l’Inter sia più vicina al titolo. Vorrei che si decidesse all’ultimo turno, quando giocheremo contro il Milan. Il Napoli non è in grado di giocarsela fino in fondo. La Juventus è più concentrata sulla Champions perché quello è il loro obiettivo. Ha acquistato Vlahović con l’intenzione di essere la prima stella e sono sicuro che lo sarà. Ha tutte le caratteristiche, abilità calcistiche e forza mentale. Per lui andare alla Juventus è la mossa giusta».