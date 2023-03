Origi, Pioli vuole di più: il belga ha tre mesi per tenersi il Milan

Divock Origi deve ancora far svoltare la propria stagione, fin qui anonima: Pioli chiede di più al centravanti belga

Gli ultimi tre mesi di stagione saranno importanti per il Milan non solo per la doppia corsa tra campionato e quarti di finale col Napoli ma saranno fondamentali anche per stabilire il futuro di Divock Origi.

Pioli crede molto nell’attaccante belga che finora però non è riuscito a incidere: l’ex Liverpool ha tre mesi per tenersi il Diavolo.