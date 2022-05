Dirigenti Milan contro la cessione? Clamorosa indiscrezione sul futuro del club rossonero

Secondo un retroscena riportato da La Gazzetta dello Sport negli uffici di Investcorp a Londra c’è il sospetto che qualcuno nella dirigenza attuale del Milan preferirebbe che la cessione non venisse fatta, forse per non modificare lo status quo che tra pochi giorni potrebbe essere glorificato da uno scudetto inaspettato a inizio stagione e che anche nella sede londinese del fondo viene atteso con trepidazione.

E di conseguenza alcune delle voci emerse ultimamente per rallentare le firme con Inve- stcorp potrebbero essere strumentali.