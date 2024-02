Diffidati Rennes Milan: due calciatori rossoneri rischiano di saltare gli ottavi di finale

Diffidati Rennes-Milan: sono due i calciatori rossoneri che rischiano di saltare gli eventuali ottavi di finale di Europa League

Il Milan di Stefano Pioli sarà di scena questo pomeriggio sul campo del Rennes nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. I rossoneri partono dal rassicurante 3-0 dell’andata a San Siro maturato grazie alla doppietta di Loftus-Cheek e al gol di Leao.

In caso di qualificazione agli ottavi di finale sono due i calciatori del Milan che, in caso di ammonizione, salteranno gli eventuali ottavi di finale.: Yunus Musah, che partirà titolare in mezzo al campo, e Fikayo Tomori. Entrambi sono infatti diffidati anche se c’è da precisare che il centrale inglese, in quanto indisponibile, non potrà ovviamente incorrere in nessuna sanzione.