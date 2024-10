Diffidati Milan Napoli: l’elenco completo dei giocatori a rischio e degli squalificati. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Manca sempre meno all’inizio del big match che vedrà contrapposti Milan e Napoli. Alle 20:45, allo stadio San Siro, le due squadre si daranno battaglia alla ricerca di tre punti fondamentali.

I rossoneri, per questa grande sfida, dovranno fare a meno di Theo Hernandez e Reijnders (entrambi squalificati); il Napoli, invece, avrà tutti a disposizione. Per quanto riguarda i diffidati non ne figurano da entrambe le parti.