Diddi sicuro della scelta da fare: «Cambiare la guida tecnica! Fonseca non ha in mano la squadra e i giocatori fanno ciò che gli pare»

Le parole di Luca Diddi intervenuto nel canale You Tube di Carlo Pellegatti: il commento sul futuro della panchina del Milan

Intervenuto ai microfoni del canale You Tube di Carlo Pellegatti, Luca Diddi ha rilasciato queste dichiarazioni sul futuro della panchina del Milan: Fonseca in bilico dopo la Fiorentina.

PAROLE – «Con questa situazione non l’addirizzi più. Fonseca è praticamente…non lo so, non trovo un termine. Io voglio essere onesto. L’ho vissute queste situazioni, Fonseca non ha l’ha squadra in mano ed i giocatori fanno come gli pare. E sai perché si comportano così? Perché la dirigenza non interviene, e questa è secondo me la problematica del Milan. La squadra è completamente autogestita, ognuno ha il gruppettino, sennò Tomori non prende il pallone e lo dà ad Abraham. Tomori prende il pallone e lo dà a Pulisic. Cioé, negli spogliatoi di Serie A prima di una partita, attaccati ci sono “Palla inattiva”, “Rigorista”, c’è tutto scritto, tutto segnato, non è che si dice così a caso. C’è tutto scritto».