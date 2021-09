Liverpool Milan: Diaz porta in vantaggio il Milan. Uno due pazzesco nel giro di un minuto e mezzo dei rossoneri

Dopo 42 minuti di sofferenza, il Milan è clamorosamente in vantaggio ad Anfield Road contro il Liverpool. Dopo il pareggio di Rebic, i rossoneri passano con la rete di Brahim Diaz, bravo respingere in rete in tap in, un salvataggio clamoroso di Gomez sul tiro di Theo. Azione pazzesca quella del diavolo con l’asse Hernandez – Rebic.