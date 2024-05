Dia Milan, spunta la concorrenza di un club di Serie A: contatti già avviati con la Salernitana ULTIME

Dia Milan, spunta la concorrenza di un club di Serie A: contatti già avviati con la Salernitana. Le ULTIME sull’attaccante

Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Lazio starebbe guardando in casa Salernitana per quanto riguarda il prossimo mercato estivo.

Avviati contatti con il club campano per Boulaye Dia, attaccante che era stato seguito anche dal calciomercato Milan nella scorsa sessione e per Loum Tchaouna. Soprattutto l’attaccante, dovrebbe lasciare quasi sicuramente la Salernitana dopo la retrocessione: per l’ex Villarreal poco minutaggio soprattutto dopo essere stato messo fuori rosa.