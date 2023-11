Dia Milan: il retroscena sulla clausola per gennaio, tutta la verità

Tra i nomi accostati al Milan per l’attacco c’è quello di Dia. Tutta la verità sul retroscena legato alla clausola

Colpo possibile? Tra i nomi accostati al Milan per l’attacco c’è quello di Dia. Tutta la verità sul retroscena legato alla clausola:

quella scaduta lo scorso 20 luglio, prevedeva una cessione obbligatoria in caso di offerta di 25 o più milioni di euro. Ora, la nuova sarà in vigore fino al 15 gennaio con una cifra che potrebbe variare in base alla provenienza dell’offerta. In particolar modo, i club europei dovranno sborsare 21 milioni di euro per assicurarsi l’attaccante senegalese, i club extra-europei invece 23.