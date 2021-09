Di Stefano:«Giroud cantava e sorrideva. Vi dico se sarà titolare»

Beppe Di Stefano, intervenuto da Milanello per Sky Sport, ha svelato un retroscena su Giroud. Ecco le sue parole

«Giroud sorrideva, cantava e urlava forza Milan. Questa credo sia la notizia più bella. Ora i rossoneri hanno partite complicate e hanno bisogno di una fisicità diversa. Rebic non ha fatto sentire l’assenza di Giroud e Ibrahimovic, ha giocato bene. Ora però Pioli ha bisogno d’altro e adesso ce l’ha. Il francese sta bene, se dovesse confermare le notizie positive di oggi partirà per La Spezia. Partirà dalla panchina per poi puntare alla titolarità contro l’Atletico».