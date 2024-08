Di Stefano fa il punto: «Non era PIOLI l’unico responsabile e non lo è Fonseca adesso. Il Milan deve…». Le dichiarazioni

Nel suo servizio per Sky Sport, Peppe Di Stefano ha fatto il punto della situazione legata al Milan dopo la sconfitta contro il Parma.

PAROLE – «Il club deve fare valutazioni approfondite e immediate sulla rosa, serve capire se sia adeguata così com’è per una stagione così lunga e, nei progetti, ambiziosa. Non era Pioli l’unico responsabile prima, non lo è Fonseca adesso».