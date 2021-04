Di Stefano: «Ibrahimovic è in Svezia. Ecco quando tornerà»

Peppe Di Stefano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare chiarezza intorno alla situazione riguardante Ibrahimovic

«Ibra dopo l’allenamento di oggi è partito in direzione Svezia, tornerà domenica, non so se in tempo o meno per seguire la partita. Di sicuro salterà l’allenamento di domani. Starà un po’ con la famiglia e da lunedì sarà di nuovo a disposizione per lavorare con la squadra in vista della partita contro il Sassuolo di mercoìedì alle 18 dove ibra sarà disponibile e, aggiungo io, titolare».