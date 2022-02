Di Stefano: «Ecco le ultime su Botman, su Giroud...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Intervenuto in collegamento negli studi Sky Sport, Peppe Di Stefano ha detto la sua sulla trattativa per Botman e su Giroud:

«Il Milan vuole lui e lo ha ribadito anche agli agenti del giocatore, non si può parlare di accordo di massima perchè di mezzo c’è di mezzo un’altra società. C’è l’interesse di altri club come il Newcastle che è disposto a mettere cifre che ometterebbero il Milan, ma conta anche la volontà del giocatore perhè se si presentano gli agenti del giocatore a 15 giorni dalla fine del mercato vuol dire che un’idea di massima, una quadra non dico che l’hanno trovata ma la potranno trovare nel giro di qualche settimana»

GIROUD – «Il giocatore più in forma è Leao, ma l’uomo che si prende la copertina è Giroud. Nel 2022 ha messo a segno 6 gol perchè ha messo a segno in totale 10 reti, tutte a San Siro e non c’era riuscito nessuno da 10 anni a questa parte da quando Pippo Inzaghi ha lasciato ci avevano provato in 9 senza successo. è diventato il re di San Siro, è sulla buona strada per rompere la maledizione del numero 9».