Di Napoli “stronca” il Milan a Juventusnews24: «E’ discontinuo, non lo vedo tra le prime»

Di Napoli “stronca” il Milan in esclusiva a Juventusnews24: «E’ discontinuo, non lo vedo tra le prime». L’analisi sulla lotta scudetto

Di Napoli ha concesso un’intervista a Juventusnews24 sulla lotta scudetto.

Queste le parole anche sul Milan.

JUVE DA SCUDETTO – «Ha tutte le carte in regola per vincerlo, anche se l’Inter è sempre la squadra più attrezzata. Poi ci sono Napoli, Lazio, Fiorentina e Atalanta che fino alla fine possono dire la loro. Non ricordo, a memoria, un campionato così equilibrato. Milan? Rispetto alle altre non lo vedo tra le prime, perchè discontinuo nelle prestazioni, però può rientrare nella corsa più avanti. Tutto può succedere».

