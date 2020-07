Di Marzio: «Milan e Verona possono riprendere la Roma»

Il Milan e il Verona sono in lotta per un posto in Europa League. La Roma, però, non è lontanissima e potrebbe finire nella battaglia

Il Milan e il Verona sono in lotta per un posto in Europa League. La Roma, però, non è lontanissima e potrebbe finire nella battaglia. Gianni Di Marzio, intervistato da TMW Radio, ha parlato dei giallorossi e del momento di forma della squadra: «La Roma deve stare attenta a non essere ripresa da Milan e Verona, difficile ormai che vada a riprendere l’Atalanta per la Champions. E credo che l’Atalanta comunque possa fare il colpaccio in Champions. In partita secca può sorprendere tutti».