Di Gregorio Milan, corsa a tre per il portiere del Monza: un club è già in pole

Di Gregorio Milan, corsa a tre per il portiere che si sta mettendo in mostra a Monza: un club è già in pole

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda Michele Di Gregorio, portiere di proprietà del Monza e finito nel mirino del calciomercato Milan come possibile eventuale sostituto di Maignan.

È corsa a tre per l’estremo difensore: oltre ai rossoneri, anche Juventus e Roma sarebbero sulle sue tracce. In particolare, come riportato da Calciomercato.com, l’unica squadra ad essersi mossa concretamente al momento è quella giallorossa.