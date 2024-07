Di Gregorio in ARRIVO alla Juve: fissate le visite mediche per l’ex OBIETTIVO del Milan. Ecco quando inizierà la sua avventura in bianconero

Accostato al calciomercato Milan come profilo numero uno su cui puntare in caso di addio di Mike Maignan, Michele Di Gregorio è pronto a salutare il Monza per trasferirsi alla Juventus. Come appreso da Juventusnews24.com, il portiere sosterrà le visite mediche presso il J Medical nella giornata di venerdì.

L’estremo difensore in arrivo dal Monza è pronto ad approdare a Torino per iniziare la sua nuova avventura in bianconero. Affare da 20 milioni di euro complessivi, mancano ormai solo le visite e le firme prima dell’annuncio ufficiale della Juve. Di Gregorio prenderà il posto di Szczesny come nuovo portiere titolare.