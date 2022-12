Di Gennaro: «Zaniolo? È l’ora di trovargli un ruolo»

Durante la trasmissione Maracanà su TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato anche della stagione di Nicolò Zaniolo

«Gli si deve trovare ruolo. E’ punta, mezzapunta, esterno? Qual è il suo ruolo? Bisogna trovargliene uno e poi valutarlo. Per me è un esterno d’attacco ma deve imparare a giocare le due fasi. Deve migliorare tatticamente. Fino al 2012 c’era Balotelli, che poi si è perso. Le doti ce le hanno, lui come Zaniolo, ma devi giocare per la squadra»