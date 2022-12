Di Gennaro: «Vialli nelle difficoltà ha sempre mostrato grande forza»

Antonio Di Gennaro, noto opinionista, ha espresso grande vicinanza per Gianluca Vialli: le sue dichiarazioni a TMW Radio

Intervenuto a TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato così di Gianluca Vialli:

«Lo avevo visto ultimamente a Cesena, abbiamo parlato ed era col morale alto ma queste sono situazioni che possono peggiorare in ogni momento. Mi è stato detto delle situazioni peggiorate. Mihajlovic non l’ho conosciuto ma è emersa una persona straordinaria, che ha avuto sempre un grande coraggio. Di Gianluca posso dire che abbiamo condiviso tanti momenti insieme, si è sempre visto che era uno intelligente, in campo e fuori. E’ sempre stato uno maturo, ma è cresciuto tanto come guida. Nelle difficoltà ha sempre messo grande forza, anche in Nazionale».