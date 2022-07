Di Domenico: «Il Milan sta lavorando bene perché ha bisogno di ritocchi, non grandi cambiamenti». Le parole dell’agente Fifa

Carmine Di Domenico ha parlato dei temi di mercato del giorno ai microfoni di TMW. Ecco le parole dell’agente FIFA:

«la Juventus non mi sta convincendo molto finora nelle scelte. Il Milan invece sta lavorando bene perché ha bisogno di ritocchi, non grandi cambiamenti. In avanti deve trovare un top player. Anche Ibrahimovic ormai non può essere più una garanzia»