Intervenuto a Sky Sport, Paolo di Canio espresso il proprio parere sulla prossima sfida tra Milan e Manchester United

Intervenuto a Sky Sport, Paolo Di Canio espresso il proprio parere sulla prossima sfida tra Milan e Manchester United: «Vedremo come andranno in campionato. Il momento migliore ce l’ha lo United, il Milan è in calo ma rimane comunque una squadra importante che lotta per lo scudetto. Sarà una bella partita, ce la godremo».