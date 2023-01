Di Biagio: «Milan e Inter non reggono il ritmo del Napoli»

Luigi Di Biagio, ex calciatore e allenatore, ha parlato del Milan e della corsa Scudetto: le sue dichiarazioni a Il Mattino

Luigi Di Biagio, ex calciatore e allenatore, ha parlato del Milan e della corsa Scudetto: le sue dichiarazioni a Il Mattino.

«Non deve far prendere troppa confidenza agli avversari, soprattutto a Pellegrini, che è fortissimo ed è il simbolo della Roma. Non viene valorizzato come dovrebbe. La squadra di Spalletti però non si può più nascondere, Inter e Milan non possono impensierirla, non possono reggere il suo ritmo. Ha cambiato mentalità e ora non inciampa con le piccole»