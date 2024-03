Di Bello nel mirino della critica: «Va nel caos e fa innervosire le squadre». Bocciatura pesantissima: la pagella del direttore di gara

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si è scagliato contro il direttore di gara della sfida di ieri tra Lazio e Milan: «Di Bello perde il controllo della gara, estrae tre rossi e fa innervosire le squadre con scelte incomprensibili su situazioni lineari.

Gestisce male tutti gli episodi e – conclude il quotidiano – sarà per questi motivi fermato. Il voto non può che essere tra i più negativi della stagione: 3 in pagella per lui.