Dest Milan: arriva anche il comunicato del Barcellona

Dest è diventato questa sera un nuovo giocatore del Milan. Dopo il comunicato del Milan arriva anche quello del Barcellona:

FC Barcelona e AC Milan hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Sergiño Dest per la stagione 2022/23. L’accordo prevede anche un’opzione di acquisto.

Nato in Olanda, ma di nazionalità americana, Sergiño Dest è diventato il primo calciatore americano della prima squadra blaugrana nella stagione 2020/21. Durante le sue due stagioni all’FC Barcelona, ​​​​Dest ha giocato in vari ruoli, come terzino destro e sinistro in una difesa a quattro, esterno con la difesa a tre, ala destra o ala sinistra. In totale ha giocato 72 partite con la maglia del Barça, segnando 3 gol e fornendo 4 assist. Il più grande successo del terzino destro con il club è stata la Copa del Rey 2020/21.