Depay Milan, svolta nel futuro dell’olandese: la DECISIONE sul futuro è ora UFFICIALE! I dettagli e le novità

Arriva una prima importantissima svolta nel futuro di Memphis Depay, uno degli attaccanti sondati dal calciomercato Milan in queste ultime settimane come possibile rinforzo in attacco.

Come comunicato dai canali ufficiali dell’Atletico Madrid, l’attaccante olandese (così come Gabriel Paulista e Mario Hermoso, altro obiettivo rossonero) non ha rinnovato il proprio contratto in scadenza con i Colchoneros e lascia così il club a parametro zero.