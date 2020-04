Demetrio Albertini: «Il gol al Monaco uno dei più emozionanti»

Il metronomo rossonero ricorda quella notte di 26 anni fa quando il Milan staccava il pass della finale di Atene anche con un suo eurogol

Durante una diretta Instagram con Carlo Pellegatti, Demetrio Albertini ricorda quel Milan-Monaco 3-0 che permise al Milan di andare in finale contro il Barcellona: «A fine primo tempo eravamo in vantaggio ma giocavamo in 10 contro 11 e sapevamo già che in finale sarebbe mancato anche Baresi».

E lì arrivò il suo clamoroso gol del 2-0: «C’era questa punizione quasi impossibile, invece è uscito questo gol che è stato uno dei più emozionanti della mia carriera».