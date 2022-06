Delio Rossi: «Italia? Ora Mancini deve ricostruire»

Delio Rossi ha parlato della situazione dell’Italia di Mancini: il tecnico deve ora ricostruire il futuro in vista di Europei e Mondiali

Intervenuto a TMW Radio, Delio Rossi ha parlato anche dell’Italia di Mancini:

«Parlando dell’Europeo, come detto prima, in un periodo così breve se i calciatori migliori si trovano in grandi condizioni riescono a fare grandi risultati, a volte più alti di quelli dimostrati. In un lungo periodo alla fine escono i valori. Penso che adesso la nazionale vada ricostruita e sono d’accordo con il fatto che si faccia con Mancini. Adesso si ha tutto da perdere e nulla da guadagnare, ma siamo italiani quindi siamo abituati».