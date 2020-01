Debutto senza gol per Ibra: anche la prima volta andò così

Zlatan Ibrahimovic ha fatto il suo debutto lunedì contro la Sampdoria, senza però trovare il gol. Anche la prima volta andò così

Aspettavano tutti quello, tanto che lo scoglio del risultato era quasi passato in secondo piano: il secondo esordio di Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Milan non è andato esattamente nella maniera che ci si auspicava. I rossoneri infatti non sono andati oltre allo 0-0 contro la Sampdoria e l’ingresso dello svedese nel secondo tempo non è riuscito a sconvolgere le cose.

Ma un debutto in bianco Ibra, con il Diavolo, lo ha già fatto anche la prima volta. Quando nell’estate 2010 arrivò dal Barcellona, Zlatan esordì nella trasferta di Cesena, che fu a dir poco funesta. Sconfitta 2-0 e rigore sbagliato. Successivamente l’ex Galaxy si riprese abbondantemente, siglando 14 gol totali in campionato e trascinando i rossoneri alla vittoria dello scudetto. Simili scenari non si possono ovviamente replicare, ma non sarà certo questo debutto dal sapore agrodolce a scoraggiare Ibra nelle prossime gare.