De Zerbi si coccola Locatelli: «Per me è un big. Milan, hai sbagliato»

Manuel Locatelli è uno dei pupilli del proprio tecnico De Zerbi che lo considera un big. Il Milan ha smesso di puntarci troppo presto?

Intervistato da Sportitalia, Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato del suo tesserato (ex milanista) Manuel Locatelli. Ecco le sue parole:

«Per me è da big, ma è anche vero che in Italia non si dà il tempo ai giovani di sbagliare, di avere qualche mese in cui possono perdersi. Locatelli è un talento talmente puro che sarebbe esploso da qualsiasi parte, la società è stata brava ad andarlo a prendere. Al Sassuolo questa politica si può fare, altrove non so».