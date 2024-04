De Zerbi Milan, Valentini lo consiglia: «È pronto per fare un salto in avanti». Le parole sull’allenatore

Antonello Valentini ha parlato a TMW Radio per analizzare il profilo di De Zerbi, accostato anche al Milan per la prossima stagione.

PAROLE – «Io credo che il ritorno di De Zerbi in Italia possa essere solo un valore aggiunto per il nostro campionato. A me piace molto come persona. Ne parlavo anche con Sacchi che è il suo mentore. Io credo che sia uno che può fare bene in qualsiasi società. Per me è pronto per fare un salto in avanti. Queste esperienze all’estero possono solo giovare».