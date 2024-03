De Zerbi Milan: l’obiettivo rossonero può essere l’erede di Klopp al Liverpool, tutta la VERITA’

Tra i nomi accostati al Milan in caso di addio a Pioli c’è quello di De Zerbi. L’allenatore potrebbe essere l’erede di Klopp al Liverpool

Roberto De Fanti, agente FIFA, presente al ‘TrasferRoom’, si è così espresso sulla possibilità di vedere De Zerbi, accostato anche alla panchina del Milan in caso di addio a Pioli, al Liverpool come erede di Klopp:

LE PAROLE – «Al Brighton sta facendo benissimo, oltre a livello tattico e tecnico fa giocare calciatori del 2004, del 2005, e li sta valorizzando alla grande. In Italia è impensabile. E’ un allenatore con coraggio e idee, un qualcosa che in Italia non succede. E’ un allenatore che può interessare al Liverpool ma anche ad altri club perché ha un vantaggio: è ancora giovane. Ma non mi stupirei se decidesse di restare un altro anno o, magari, allenare una squadra che non è tra le prime»