ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

De Vrij, rinnovo in bilico: l’olandese può lasciare l’Inter a fine stagione. Il giocatore va in scadenza nel 2023

L’Inter affronterà dopo il mercato di gennaio la situazione sul futuro di Stefan de Vrij, in scadenza di contratto nel giugno 2023.

Rinnovo complicato con il club nerazzurro, con il suo agente Raiola che ascolta le possibili offerte che potrebbero arrivare dalle big estere per il nazionale olandese. Se non dovesse esserci l’intesa per il prolungamento, l’Inter lo metterebbe sul mercato la prossima estate per non rischiare di perderlo a parametro zero. Marotta e Ausilio valutiamo almeno 20 milioni di euro l’ex Lazio.