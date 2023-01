De Paul Milan: la Juventus favorita nella corsa all’argentino

Tra i nomi accostati al Milan c’è anche quello di De Paul. Per il centrocampista argentino c’è concorrenza con la Juve favorita

Come riportato da Olé, i bianconeri sarebbero il club favorito per assicurarsi le prestazioni di Rodrigo De Paul nel caso in cui l’argentino lasciasse l’Atletico Madrid già nelle prossime settimane. Il rapporto tra il giocatore e l’ambiente colchonero non è idilliaco e già a gennaio potrebbe decidere di cambiare aria.