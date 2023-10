De Paola: «Scommesse? La ludopatia è una patologia seria che va certificata». Le parole del giornalista sulla vicenda

Paolo De Paola ha parlato ai microfoni di TMW del caso scommesse che ha coinvolto vari calciatori azzurri, tra cui l’ex Milan Tonali:

«Comincio col dire che le fonti devono essere selezionate, non si può dare credito a un pluripregiudicato che sta guadagnando con tutto questo. Vogliamo spiare dal buco senza poi certezze delle fonti. Ci lamentiamo del paese, però ci piace la notizia scandalosa e il personaggio poco attendibile. Stiamo scherzando? Dobbiamo analizzare quello che siamo come popolo, non se sia criticabile o meno la stampa. C’è parzialità e c’è la voglia di guardare sempre allo scandalo, questo è un atteggiamento completamente sbagliato. Va considerato anche l’aspetto umano, si parla facilmente di ludopatia, ma stiamo scherzando? È una patologia seria che va certificata, fortunatamente ora con le verifiche giornalistiche se ne sta parlando in maniera giusta. Questa è una bolla colossale, dal punto di vista penale il massimo può portare a delle multe. La giustizia sportiva permette di scommettere su tutti gli sport, tranne che sul calcio»