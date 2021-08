De Laurentiis: «Osimhen squalificato? Guarda caso coincide con la Juve»

Parole al veleno di De Laurentiis, presidente del Napoli, contro la Juventus dopo squalifica di Osimhen. Ecco le sue parole

«Beh, certo: per essere la prima di campionato ci sono già tutti gli ingredienti… Credo che un’ammonizione sarebbe stata più equilibrata e poi, guarda caso, le due giornate coincidono con uno dei match clou casalinghi del Napoli… Siamo tutti in difficoltà e non condividiamo. Ma c’è fiducia».