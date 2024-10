De la Fuente esalta Morata: «Importante per noi, sono felice per lui! Dobbiamo continuare così, essere brillanti»

Le parole del ct della nazionale spagnolo De la Fuente dopo la vittoria ai danni della Serbia: le parole al miele anche per Morata

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria della Spagna sulla Serbia, il ct De la Fuente ha elogiato la sua squadra per la prestazione e ha rilasciato parole dolci per il suo capitano e attaccante del Milan Alvaro Morata.

PAROLE – «Voglio che continuiamo a fare le cose così come abbiamo fatto stasera. Abbiamo giocato una partita completa, davvero di alto livello. Eravamo concentrati dal primo istante, è stato davvero piacevole da guardare in tutte le sfaccettature del nostro gioco, e quando mostri questo atteggiamento è molto difficile non avere successo. La Spagna è stata brillante e i tifosi sono stati meravigliosi. Questa è una serata che ci rende davvero felici. L’intero stadio ha dato a Morata il rispetto e l’affetto che merita. È un ragazzo che è importante e merita che ciò gli venga riconosciuto, un giocatore che è davvero amato nel nostro spogliatoio».