De la Fuente DIFENDE l’obiettivo del Milan Morata: «Non so che altro deve fare per dimostralo»

Alla vigilia della semifinale di Euro 2024, il CT delle Furie Rosse De La Fuente, ha difeso pubblicamente Morata

Le parole riportate dal sito web Carrusel Deportivo alla vigilia della semifinale di Euro 2024, del CT delle Furie Rosse De La Fuente, che ha difeso pubblicamente Morata, obbiettivo del Milan:

LE PAROLE – «Alvaro è un esempio, è fantastico con tutti: è un capitano con tutte le lettere maiuscole. Un esempio per tutti che gli riconoscono il valore che ha e il lavoro che mette in campo. Ieri si è voluto allenare con il gruppo di giocatori che hanno giocato meno. Continuerà a giocare con la Spagna dopo l’Europeo? Se lo vuole sì. Non ne ho parlato con lui di questo. Morata è il quarto marcatore della storia della nazionale, il terzo marcatore nella storia degli Europei, ha vinto titoli con la nazionale e con il club. Non so cosa deve fare di più questo ragazzo perchè gli venga riconosciuto il valore che ha»