De Ketelaere mette nei guai il Milan: no al Psv, cosa succede ora

De Ketelaere punta i piedi e mette nei guai il Milan: no al Psv Eindhoven, cosa succede ora in caasa rossonera

Tuttosport oggi in edicola ha fatto il punto su Charles De Keteleaere, finito ai margini del progetto dopo una prima annata in rossonero da dimenticare. Sulle tracce del belga ci sarebbero gli olandesi del Psv Eindhoven, disposti a prenderlo in prestito.

Nelle intenzioni del Milan il giocatore potrebbe partire di fronte a una proposta che copra i 28 milioni di euro per cui pesa ancora a bilancio, ma il problema è rappresentato dallo stesso De Ketelaere, che – come si legge invece sulla Gazzetta – non sembrerebbe così propenso ad accettare.