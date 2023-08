De Ketelaere si sbilancia: «Ecco perché ho scelto l’Atalanta». Le prime parole dell’ex trequartista rossonero

Charles De Ketelaere è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Atalanta. Ecco le prime parole dell’ex trequartista rossonero:

«Ho scelto l’Atalanta perché penso che sia l’opportunità giusta per me: anche per giocare con continuità. Quando ero in Belgio l’Atalanta mi ha seguito, ma ora sono qua. La mia prima impressione è stata di una squadra piena di qualità: la squadra perfetta per me. Ho parlato con Gasperini, è molto contento che io sia qui. Sono molto ottimista sul futuro, tendo a lavorare molto»