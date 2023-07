De Keteleare via dal Milan? Spunta una nuova pista per il belga

Il Milan si sta muovendo sul mercato estivo sia in entrata che in uscita. In tal senso potrebbe salutare De Ketelaere

sul belga è forte l’interesse dell’Aston Villa, ma come riportato da Calciomercato.com il PSV affianca gli inglesi nella corsa al classe 2001.