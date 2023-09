De Ketelaere a Sky: «Qui sto bene, spero di fare altri gol»

De Ketelaere ha parlato a Sky nel post partita di Atalanta Rakow, match valido per la prima giornata di Europa League 2023-24

«Sono contento perchè è un gol importante per la squadra. Potevo fare anche più gol, io mi sento bene e questi sono tre punti importanti per la squadra. Impatto qui all’Atalanta? Ripeto mi sento bene e voglio fare sempre di più. Ruolo? Posso fare tutti i ruoli in attacco»